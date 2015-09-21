مدافع تشيلسي يعتذر عن وصف دييجو كوستا ' غشاش '

اعتذر كورت زوما مدافع تشيلسي على وصفه لمهاجم الفريق دييجو كوستا بالغشاش وذلك ردا على سؤال حول رأيه في تصرفات الأخير في لقاء أرسنال.

وتعرض كوستا لانتقادات لاذعة بعد تسببه في طرد مدافع أرسنال جابرييل باوليستا على الرغم من احتكاكه به أولا، واتهمت التقارير الصحفية اللاعب الإسباني الجنسية بالعنف والخداع خلال المباريات وهو ما يعد غير مقبولا.

وتحدث زوما لشبكة "بي إن سبورتس" في وقت سابق قائلا:"لا، لا نشعر بالمفاجأة نحن نعلم دييجو جيدا".

وأضاف"دييجو يحب أن يقوم بالغش خلال المباريات وأن يجعل منافسه يخرج عن كامل تركيزه".

وأتم"هذا يحدث فقط في المباريات، لكن في الحقيقة دييجو شخص رائع، ونحن نفتخر بوجوده معنا في الفريق".

وبعد هذا توجه اللاعب الفرنسي إلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب"أعتذر لحدوث أي ارتباك، الإنجليزية ليست لغتي الأولى".

وتابع"لم أقصد أن أتهم كوستا بالغش، هو لاعب فقط يحب أن يضع الضغوط على منافسيه، وأنا أحترمه كثيرا".