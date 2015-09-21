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يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة

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يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة

تلقى يوفنتوس ضربة جديدة بعدما تأكد غياب مهاجمه ماريو ماندزوكيتش عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد الإصابة التي مني بها.

وأعلن يوفنتوس عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أن المهاجم الكرواتي أجرى آشعة والتي أكدت إصابته في الفخذ ليضطر بالتالي للغياب عن الملاعب لـ20 يوما.

وأوضح البيان"ماندزوكيتش لن يكون بمقدوره المشاركة في أي مران إلا بعد 20 يوما، كما أن ألفارو موراتا تعرض للإصابة وننتظر نتائج الفحوصات".

يأتي هذا في ظل الإصابة التي جعلت الوافد الجديد على صفوف الفريق سامي خضيرا لا يستطيع المشاركة مع البيانكونيري.

هذا بالإضافة إلى أن يوفنتوس يعاني أيضا في خط الوسط بسبب غياب كلاوديو ماركيزيو لمدة شهر بسبب الإصابة أيضا.

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