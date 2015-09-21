كوستا يواجه عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما بالعنف إلى دييجو كوستا مهاجم تشيلسي في أعقاب ما صدر منه في لقاء أرسنال في الدوري الإنجليزي.

والتحم كوستا بعنف مع لوران كوتشيلني خلال المباراة، في الوقت ذاته الذي تدخل فيه مع جابرييل باوليستا ما أدى إلى طرد الأخير مباشرة.

وحصل مهاجم أتليتكو مدريد السابق على إنذار لكن لم يكن معروف هل ذلك من أجل التحامه بكوتشيلني أم بباوليستا.

وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إلى أن الاتحاد الإنجليزي قرر توجيه اتهاما بالعنف إلى كوستا ما يجعله قد يواجه خطر الإيقاف لثلاث مباريات.

وتم توجيه اتهاما بالسلوك الغير جيد إلى باوليستا بعد ما بدر منه عقب طرده، وتوجيه تحذير إلى سانتي كازورلا بعد سلوكه السيئ الذي صدر منه عقب حصوله على الكارت الأحمر.