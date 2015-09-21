عائلات أطفال برشلونة يقاضون الفيفا

(إفي): قررت بعض العائلات التي تأثرت بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين قصر مقاضاة المؤسسة الكروية بعدما اضطر أبناؤهم لترك أكاديمية (لاماسيا) التابعة لنادي برشلونة الإسباني.

وقالت اذاعة برشلونة اليوم أن القضية تتعلق باللائحة التي عوقب برشلونة بسببها بالحرمان من التعاقد حتى مطلع العام المقبل ودفعت النادي الكتالوني للاستغناء عن لاعبين أجانب في لاماسيا.

وأشارت الاذاعة إلى أن داني ليدرمان وهو والد أحد اللاعبين المتضررين بدأ تحركات قانونية في الولايات المتحدة لمقاضاة (فيفا) أمام المحاكم الاعتيادية لأنه يعتبر أن هذه اللائحة "ظالمة وضد حقوق الانسان".

وأبرز المصدر أن هذا الأمر سيتم دعمه من قبل عائلات أخرى تأثرت بنفس الأمر بل وأندية حيث سيحصل جميعهم على مساعدة قانونية من محامين أمريكيين.

يذكر أن داني ليدرمان هو والد اللاعب الشاب بين الذي خرج بالفعل من (لاماسيا) وأصبح يلعب في فلوريدا، حيث كان من بين آخر الناشئين الراحلين عن الأكاديمية قبل تسليم (فيفا) قائمة لاعبين جديدة لبرشلونة يجب عليهم الخروج من (لاماسيا).

ولم ينظر (فيفا) للوضع العائلي لأي من اللاعبين أو حتى كون بعضهم يعيشون في إسبانيا منذ سنوات حيث عمل على تطبيق اللائحة.