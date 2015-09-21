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#في_القمة – أزمة أثناء تسليم ميداليات الأهلي بسبب رفض مصافحة مرتضى

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#في_القمة – أزمة أثناء تسليم ميداليات الأهلي بسبب رفض مصافحة مرتضى #في_القمة – أزمة أثناء تسليم ميداليات الأهلي بسبب رفض مصافحة مرتضى

رفض علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الأهلي مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أثناء استلام الميداليات الفضية لكأس . وهو ما تسبب في أزمة.

الزمالك توج بكأس مصر بعد التغلب على الأهلي 2-0 بهدفي باسم مرسي.

الأهلي كان من المفترض أن يستلم ميدالياته الفضية، عقب استلام لاعبي الزمالك للميداليات الذهبية.

وصعد علاء عبد الصادق إلى المنصة أولا، ولكنه لم يصافح مرتضى منصور الذي كان يجاور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ومحمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

غضب رئيس الزمالك، وقذف عددا من الميداليات الفضية، قبل أن يهبط من المنصة.

وشارك مرتضى في احتفالات لاعبي الزمالك بالكأس.

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فيديو اليوم السابع

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