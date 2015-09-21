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أديب: الفوز على الأهلي كان شبه مستحيل لازم نفرح بهستريا.. نعيش الآن عصر الزمالك

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عمرو أديب

عمرو أديب

كتب : محمد سويلم

قدم الإعلامي عمرو أديب التهنئة لنادي الزمالك على فوزه في نهائي  الكأس أمام نظيره  نادي الأهلي ،  بهدفين مقابل لا شيء، مساء الإثنين .

وقال ” أديب” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، « يا جماعه قدروا فرحتنا كسبنا الأهلي أولًا والكأس ثانيًا دي حاجات صعبه وشبه مستحيلة لازم نفرح بهستيريا وبمبالغة وبكل بساطه زمااااااااااااااالك ».

 

تغريدة " عمرو أديب "

تغريدة ” عمرو أديب “

فيما تساءل عمرو أديب عن مبرر لماذا فوز الزمالك دائمًا يرجع السبب للأداء  السيئ للأهلي، قائلًا: ” يعني مش ممكن نكسب الدوري والكأس والأهلي وفي النهايه يقولك أصل الأهلي وحش طب كلمه حلوه طب مبروك طب تعتبوا من هنا وطالع نحن نعيش عصر الزمالك ”

تغريدة " عمرو أديب "

تغريدة ” عمرو أديب “

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