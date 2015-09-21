أديب: الفوز على الأهلي كان شبه مستحيل لازم نفرح بهستريا.. نعيش الآن عصر الزمالك

كتب : محمد سويلم

قدم الإعلامي عمرو أديب التهنئة لنادي الزمالك على فوزه في نهائي الكأس أمام نظيره نادي الأهلي ، بهدفين مقابل لا شيء، مساء الإثنين .

وقال ” أديب” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، « يا جماعه قدروا فرحتنا كسبنا الأهلي أولًا والكأس ثانيًا دي حاجات صعبه وشبه مستحيلة لازم نفرح بهستيريا وبمبالغة وبكل بساطه زمااااااااااااااالك ».

فيما تساءل عمرو أديب عن مبرر لماذا فوز الزمالك دائمًا يرجع السبب للأداء السيئ للأهلي، قائلًا: ” يعني مش ممكن نكسب الدوري والكأس والأهلي وفي النهايه يقولك أصل الأهلي وحش طب كلمه حلوه طب مبروك طب تعتبوا من هنا وطالع نحن نعيش عصر الزمالك ”