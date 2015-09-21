جولة مفاجئة لوزير الداخلية بالمتحف المصري وقسم الموسكي والحماية المدنية بالعتبة‎

قام اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مساء اليوم 21 الجاري بجولة مفاجئة تفقد خلالها الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المتحف المصري، حيث إطلع على إجراءات تأمين المتحف وتفقد غرفة المراقبة المركزية لتأمين المتحف وأجهزة المراقبة بإستخدام الكاميرات الداخلية والخارجية.

ووجه بتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة التى تمكن القوات المكلفة بتأمين المتحف وكافة المناطق الأثرية من القيام بالمهام المكلفين بها، مؤكدًا أن تأمين المناطق السياحية والأثرية وتوفير الأمن للمترددين عليها يُعد تأكيدًا لمناخ الأمن والاستقرار فى البلاد وله أثر إيجابى على الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية.

وفاجأ الوزير قسم شرطة الموسكى، وإطلع على مجريات العمل بالقسم والإجراءات المتبعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة التفاعل معها، وتفقد سيادته غرفة حجز القسم وغرفة الإتصالات.

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير والتسهيل على المواطنين حال ترددهم على أقسام الشرطة، مشدداً على حسن معاملة الجمهور وإحترام كرامتهم ودعم العلاقه بين رجل الشرطه والمواطن … مؤكداً أن الأمن حقٍ للمواطنين وواجب رجال الشرطة حماية أبناء شعبهم ووطنهم.

وقام بالمرور فى الشوارع المحيطة بالقسم، والتقى بعدد من المواطنين الذين أشادوا بأداء ودور رجال الشرطة فى حفظ الأمن ، وتقديرهم لتضحياتهم وجهودهم، ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية والمتابعة المستمرة مع مرؤسيهم لمتابعة سير الأداء الأمنى والإرتقاء بمستوى الأداء.

تفقد إدارة الحماية المدنية بمنطقة العتبة، واطمأن على استعداد القوات وجاهزيتها لمواجهة كافة البلاغات المحتملة وسرعة الإستجابة لها … وتوافر كافة الإمكانيات اللازمة لمكافحة الحرائق المختلفة، وكذا التعامل مع الأجسام الغريبة المشتبه بها.