وفد من الأورمان يسافر البرازيل لمتابعة ذبح وتعبئة ونقل لحوم الأضاحى

يسافر إلى البرازيل اليوم وفد من جمعية الأورمان برئاسة اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية وينضم إليه مسئولون من المركز الإسلامى بالبرازيل.

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قبل سفره الى البرازيل، فى بيان صحفى أصدرته الجمعية اليوم، أن زيارة وفد الأورمان تستهدف متابعة استيراد لحوم الأضاحى من دولة البرازيل ضمن مشروع صك الاضحية الذى تطلقه الجمعية للعام السادس على التوالى.

وأشار اللواء شعبان إلى أن الوفد سيتحقق من موافقة الأضاحى المختارة لشروط الاضحية الشرعية والتاكد من أن طريقة الذبح تتم وفق الشريعة الإسلامية، وأن الذبح يتم وفق المواقيت التى حددها الشرع لذبح الاضحية وهى من بعد صلاة عيد الاضحى الى عصر رابع ايام التشريق، والوقوف على طرق التعبئة والشحن والنقل للحوم المذبوحة.

وأوضح اللواء شعبان ان الاورمان ستستورد هذا العام ضمن مشروع صك الاضحية 850 طن لحوم اضاحى بتكلفة 30 مليون جنيه وستوزعها على المستحقين من خلال فروع الجمعية المنتشرة فى مختلف انحاء الجمهورية بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، فضلا عن قيام الجمعية بذبح 400 من العجول البلدى بتكلفة 5 مليون جنيه باشراف وزارة الزراعة وداخل مجازر الوزارة المنتشرة فى مختلف انحاء الجمهورية وسيتم الذبح والتوزيع من بعد صلاة عيد الاضحى الى عصر رابع ايام التشريق.

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