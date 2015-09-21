محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ترفض قبول 18 طعنًا من المستبعدين

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد مجاهد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برفض قبول الطعون الـ18 لمقدمة من المستبعدين من الترشيح لمجلس النواب بكفر الشيخ وإحالتها للمفوضين.

> وقال عادل سليمان الشرقاوى المحامى بالنقض والإدارية العليا، إنه سيتجه صباح الثلاثاء للإدارية العليا بالقاهرة لتقديم طعون جديدة فى الحكم بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة بعد رفض محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ رفض كل الطعون.

>وأضاف أن حق الترشح حق دستورى وما جاء من أسباب للاستبعاد المرشحين غير جوهرية تتعارض مع الحق الدستورى والأمر فى النهاية مرده لإرادة الناخبين.

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