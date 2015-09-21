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بالصور.. على غرار "سنظل أوفياء" جماهير الأهلى تدشن هاشتاج "سنظل الأعظم"

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دشنت جماهير النادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هاشتاج حمل عنوان "سنظل الأعظم"، بعد خسارة المارد الأحمر لبطولة كأس لهذا الموسم، على يد غريمه التقليدى الزمالك، بهدفين مقابل لا شىء، أحرزهما نجم الفريق باسم مرسى فى شوط المباراة الأول.

ووجهت جماهير الأهلى التحية للمارد الأحمر، مطالبين الفريق بضرورة طى صفحة الكأس والدورى، والتركيز فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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