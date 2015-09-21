ننشر صور عمليات إنزال وحدات الصاعقة بالواحات للقضاء على الإرهاب

ينشر "اليوم السابع" عددًا من الصور المهمة الخاصة بالقضاء على أحد أخطر الخلايا الإرهابية فى منطقة الواحات البحرية وقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة، بالإضافة إلى صور من جهود رجال القوات المسلحة من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين فى شمال ووسط سيناء فى إطار عملية حق الشهيد.

وتشير الصور إلى عناصر الصاعقة التى نفذت مهمة الإنزال فى الواحات البحرية من خلال المروحيات العسكرية، لتنفيذ العملية النوعية التى حققت نجاحات كبيرة فى تنفيذ الأهداف المطلوبة.

- الجيش يقضى على بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بمنطقة الواحات ويقتل 10 مسلحين

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