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انهيار عقار من 4 طوابق بدمنهور وأنباء عن وجود ضحايا

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انهارت قبل قليل عمارة مكونة من 4 طوابق بمدينة دمنهور شارع الأنصارى خلف مسجد الطودى، وسط أنباء عن سقوط قتلى وتحطم عدد من السيارات التى كانت تقف أسفل العقار .

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بقيادة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن واللواء جمال متولى والعميد جمال يس وجارى البحث عن الضحايا أسفل الأنقاض .
>اخبار المحافظات،سقوط عقار

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

-شهود عيان: 3 ضحايا إثر سقوط عقار من 4 أدوار فى دمنهور
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