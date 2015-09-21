انهيار عقار من 4 طوابق بدمنهور وأنباء عن وجود ضحايا

انهارت قبل قليل عمارة مكونة من 4 طوابق بمدينة دمنهور شارع الأنصارى خلف مسجد الطودى، وسط أنباء عن سقوط قتلى وتحطم عدد من السيارات التى كانت تقف أسفل العقار .

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بقيادة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن واللواء جمال متولى والعميد جمال يس وجارى البحث عن الضحايا أسفل الأنقاض .

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-شهود عيان: 3 ضحايا إثر سقوط عقار من 4 أدوار فى دمنهور

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