خالد صلاح: الفساد الحقيقى بالدولة هو تعطيل المصالح الحكومية للاستثمار

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع": إننا عشنا فترة عصيبة فى الأيام الماضية خلال التشكيل الجديد للحكومة بسبب الشائعات التى طالت عددا من الوزراء والصحفيين والإعلاميين، رغم تعيين الوزراء الذين طالتهم تلك الشائعات بمناصبهم الوزارية مرة أخرى فى الحكومة الجديدة، وقد خرجت التقارير الرقابية لتبطل هذه الادعاءات والشائعات".

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار": إننا نحتاج إلى إعادة تشكيل مفهوم الفساد الذى نعرفه داخل الدولة، لأن هناك فسادا أقوى بكثير يتمثل فى تعطيل مصالح الاستثمار بالمصالح الحكومية، بسبب القوانين البيروقراطية العفنة التى تعطل مصالح المستثمرين داخل الدولة فى كل مكان.

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن الموظف الشريف داخل المصالح الحكومية الذى لا يتقاضى رشوة، لا يحرك أوراق المستثمرين رغم أن أوراقهم قانونية نظرا لوجود أيدى مرتعشة وخوف الوزراء والمسئولين من التوقيع على الورق، لذلك يعتبر الفساد الحقيقى داخل الدولة هو وجود تلك القوانين التى تعطل مصالح المستثمرين، منوها إلى ضرورة تحرك المشروعات داخل الدولة، لاسيما أنه صدر العديد من القوانين بالدولة، ولكن لم نستطع إصدار قانون ييسر مصالح الناس والمستثمرين.

وأشار الكاتب الصحفى خالد صلاح، إلى أنه إذا أراد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مكافحة الفساد الحقيقى داخل الدولة، وإذا أرادت هذه الحكومة أن تبقى إلى ما بعد البرلمان المقبل، وأن يتقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى البرلمان للتصويت عليها، فيجب أن يكون هناك تشريعات جادة تطارد الفساد، لأن هذا هو الطريق الوحيد الذى تستطيع من خلاله أن نصل بنتيجة حقيقية فى مكافحة الفساد جنبا إلى جنب مع تقدم الدولة ودفعها إلى الأمام.

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