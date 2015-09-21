استخراج جثة مسن فى انهيار عقار دمنهور وجار البحث عن الآخرين

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل، من استخراج جثة مواطن يدعى طه عبد الحميد الديب 75 سنة على المعاش، إثر انهيار عقار فى دمنهور، وجارٍ البحث عن باقى الجثث.

وانتقل إلى مكان الحادث اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، واللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء جمال متولى مساعد المدير للأمن العام، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث دمنهور، والمهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، لمتابعة آثار انهيار العقار فى شارع إبراهيم أبو النصر فى دمنهور.

وأكد المهندس سعد غراب، رئيس مدينة دمنهور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقار صادر له قرار إزالة منذ 5 سنوات، وصاحب العقار رفض تنفيذ القرار، مضيفًا أنه سيتم إزالة العقار تمامًا الآن بعد استخراج باقى الضحايا.

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