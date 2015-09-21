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فاروق حسنى لـbbc:أرفض إجبار الأطفال على الحجاب ومع ترجمة الأدب الإسرائيلى

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فاروق حسنى لـbbc:أرفض إجبار الأطفال على الحجاب ومع ترجمة الأدب الإسرائيلى فاروق حسنى لـbbc:أرفض إجبار الأطفال على الحجاب ومع ترجمة الأدب الإسرائيلى
قال الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، إنه ضد إجبار الأطفال على ارتداء الحجاب بشكل مباشر، كون ذلك يحرمهم من طفولتهم، وتابع: "أنا أحب المرأة ذات الشعور.. ويبقى الحجاب للمرأة حرية، وأنا مش وصى عليها، ولكن أنا ضد إجبار الأطفال على الحجاب".

وأضاف فاروق حسنى خلال حواره ببرنامج "المشهد" الذى تقدمه الإعلامية جيزال خورى عبر قناة "bbc"، أنه مع ترجمة الأدب الإسرائيلى، نافيا ما تردد عن قوله أنه سيحرق جميع الكتب الإسرائيلية حال ترجمتها، وتابع: "لم أقل ذلك تماماً، والواقعة الحقيقية أن أحد نواب جماعة الإخوان قبل 25 يناير قال لى يوجد كتب إسرائيلية فى المكاتب المصرية، فقلت له هذا غير صحيح، ولكنه ألح على بتكرار السؤال ما دفعنى بالقول "روح لو لقيت كتاب واحد هاتوا وأنا أحرقوا"، فى الوقت الذى كان يقف بجوارنا أحد الصحفيين فخرج بمانشيت حرقى للكتب الإسرائيلية".

واستطرد وزير الثقافة الأسبق، :"لم أنتمِ للحزب الوطنى، ولم أكن عضواً فى لجنة السياسات، بل كنت أتعالى عليه كونه لم يكن له تمثيل شعبى حقيقى".

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