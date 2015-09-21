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بالصور.. المجر تغلق حدودها مع صربيا وكرواتيا فى مواجهة اللاجئين

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استمرت المجر فى بناء جدران الأسلاك الشائكة على حدودها مع صربيا وكرواتيا، وذلك لتفادى تدفق اللاجئين الذين يعبرون عبر أراضيها لألمانيا والاتحاد الأوروبى، وكانت المجر قد منعت المهاجرين من العبور إلى أراضيها عبر صربيا، فيما وقعت اشتباكات ضخمة مع اللاجئين على الحدود، ليغير اللاجئون وجهتهم بعد ذلك للعبور عبر كرواتيا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن كرواتيا كانت قد أعلنت فى وقت سابق أمس أنها بدأت فى الاكتفاء بعدد الوافدين إليها مع قلة الموارد الموجودة فى البلاد، فيما استقبلت ألمانيا اليوم عددًا من المهاجرين الذين بدأوا فى تسجيل بياناتهم، ويعانى الباقين من التشرد على الحدود المختلفة للبلاد، واستمرار تدفق آخرون على الحدود اليونانية عبر البحر.

لافتة كتب عليها
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لافتة كتب عليها "شنجن الحدود الخارجية" على المنافذ الحدودية فى الحدود المجرية-الكرواتية بالقرب من قرية ساروك.

الجنود المجريون على الحدود مع كرواتيا واستكمال بناء الجدار الشائك. -اليوم السابع -9 -2015
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الجنود المجريون على الحدود مع كرواتيا واستكمال بناء الجدار الشائك.

جانب من عمليات البناء بعد الانتهاء من بناء مثلها على الحدود مع صربيا. -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من عمليات البناء بعد الانتهاء من بناء مثلها على الحدود مع صربيا.

على الحدود المجرية الكرواتية. -اليوم السابع -9 -2015
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على الحدود المجرية الكرواتية.

الجنود الفنيون ومتابعة البناء. -اليوم السابع -9 -2015
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الجنود الفنيون ومتابعة البناء.

المهاجرون من دول مختلفة يعبرون الجسر قرب الحدود الخضراء بين المجر وكرواتيا. -اليوم السابع -9 -2015
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المهاجرون من دول مختلفة يعبرون الجسر قرب الحدود الخضراء بين المجر وكرواتيا.

الأطفال من أمام مخيم اللاجئين المبنى حديثًا فى البلدة الكرواتية Opatovac. -اليوم السابع -9 -2015
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الأطفال من أمام مخيم اللاجئين المبنى حديثًا فى البلدة الكرواتية Opatovac.

المخيم المبنى فى Opatovac يضم حوالى 200 لاجئ على الحدود الكرواتية مع سلوفينيا. -اليوم السابع -9 -2015
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المخيم المبنى فى Opatovac يضم حوالى 200 لاجئ على الحدود الكرواتية مع سلوفينيا.

المهاجرون واللاجئون يصطفون أمام مخيم نهر البارد للتسجيل بعد عبور الحدود اليونانية المقدونية بالقرب من بلدة جيفيجليا. -اليوم السابع -9 -2015
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المهاجرون واللاجئون يصطفون أمام مخيم نهر البارد للتسجيل بعد عبور الحدود اليونانية المقدونية بالقرب من بلدة جيفيجليا.

المهاجرون واللاجئون أمام القطار المتجهة إلى صربيا بالقرب من بلدة جيفيجليا على الحدود. -اليوم السابع -9 -2015
>

المهاجرون واللاجئون أمام القطار المتجهة إلى صربيا بالقرب من بلدة جيفيجليا على الحدود.

مهاجر وابنه داخل القطار المتجه إلى صربيا. -اليوم السابع -9 -2015
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مهاجر وابنه داخل القطار المتجه إلى صربيا.

طفل يقف خلف السياج فى بلدة جيفيجليا. -اليوم السابع -9 -2015
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طفل يقف خلف السياج فى بلدة جيفيجليا.

المهاجرون على الحدود اليونانية المقدونية. -اليوم السابع -9 -2015
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المهاجرون على الحدود اليونانية المقدونية.

العبور على الجسر الأخضر بين المجر وكرواتيا. -اليوم السابع -9 -2015
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العبور على الجسر الأخضر بين المجر وكرواتيا.

استمرار توافد المهاجرين على شواطئ اليونان عبر بحر إيجه. -اليوم السابع -9 -2015
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استمرار توافد المهاجرين على شواطئ اليونان عبر بحر إيجه.

على الحدود الغربية فى صربيا. -اليوم السابع -9 -2015
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على الحدود الغربية فى صربيا.

بين المجر وكرواتيا. -اليوم السابع -9 -2015
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بين المجر وكرواتيا.


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