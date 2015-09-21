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الاحتلال الإسرائيلى يمنع الرجال دون سن الـ40 من دخول الأقصى

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الاحتلال الإسرائيلى يمنع الرجال دون سن الـ40 من دخول الأقصى الاحتلال الإسرائيلى يمنع الرجال دون سن الـ40 من دخول الأقصى
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الإثنين قيودا منعت بموجبها الرجال دون سن الأربعين عاما من دخول المسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسوانى إن سلطات الاحتلال قررت فجأة فرض قيود تمنع الرجال دون سن ٤٠ عاما من دخول المسجد الأقصى المبارك، وقد أغلقت خمس بوابات للأقصى عند الساعة الخامسة مساء وأبقت على 3 بوابات مفتوحة هي: السلسلة، والمجلس، وحطة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلى يدعى بأن لديه معلومات عن نية شبان فلسطينيين "إثارة المشاكل وتجميع الحجارة" فى المسجد الأقصى المبارك.

وفى السياق ذاته، أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال تنتشر فى شرقى القدس والبلدة القديمة ومحيط الحرم القدسى الشريف، فى وقت تستعد فيه يوم غد لإغلاق معظم الطرقات الرئيسة فى القدس من مساء الثلاثاء حتى مساء الأربعاء بسبب "عيد الغفران" اليهودي؛ ما ينغص على حياة المواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك.

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