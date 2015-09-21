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بالصور.. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى فى بيت لحم

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بعد أيام قليلة من وقوع الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي فى مدينة القدس عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى فى احتفالات السنة العبرية شهدت مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وقوع مواجهات عنيفة بين عدد من الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية وقد أشعل المتظاهرون الإطارات فى مواجهة قوات الجيش الإسرائيلى وقاموا أيضًا بإلقاء الحجارة فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من المتظاهرين معظمهم من الشباب والصغار حسبما ذكرت وكالة رويترز الأخبارية.

مصادمات بين الفلسطينيين وقوات الأمن -اليوم السابع -9 -2015
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مصادمات بين الفلسطينيين وقوات الأمن

الفلسطينيون يشعلون الإطارات فى مواجهة قوات الأمن -اليوم السابع -9 -2015
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الفلسطينيون يشعلون الإطارات فى مواجهة قوات الأمن

المحتجون يقذفون قوات الأمن بالحجارة -اليوم السابع -9 -2015
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المحتجون يقذفون قوات الأمن بالحجارة

جانب من الحدث -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من الحدث

تأتى هذه المصادمات بعد مرور أيام قليلة من وقوع اشتباكات القدس -اليوم السابع -9 -2015
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تأتى هذه المصادمات بعد مرور أيام قليلة من وقوع اشتباكات القدس

قوات الأمن تعتقل صبيًا صغيرًا -اليوم السابع -9 -2015
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قوات الأمن تعتقل صبيًا صغيرًا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين -اليوم السابع -9 -2015
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين

أحد الشباب الفلسطينيين يحرق صندوق قمامة أمام القوات الإسرائيلية -اليوم السابع -9 -2015
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أحد الشباب الفلسطينيين يحرق صندوق قمامة أمام القوات الإسرائيلية

اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى -اليوم السابع -9 -2015
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اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى

جانب من الاشتباكات -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من الاشتباكات


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