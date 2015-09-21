التحالف العربى يسقط صاروخ "توشكا " قرب مأرب

اعترضت المنظومة الدفاعية لقوات التحالف العربي، اليوم "الإثنين" صاروخا "باليستى " من طراز توشكا ، وأسقطته قبل وصوله إلى معسكر صافر فى مأرب، التى تقع على بعد 173 كيلومترا شرق صنعاء.

ونقل موقع "المصدر اونلاين" الإخبارى عن مصدر مسئول أن ميليشيات الحوثيين أطلقت صاروخا باتجاه معسكر صافر، ولكن منظومة صواريخ "باترويت" الدفاعية أسقطته قبل عشرين كيلومترا من موقع المعسكر.

وتتخذ القوات البرية التابعة لدول التحالف العربى من معسكر صافر، الذى يبعد 60 كيلومترا عن مدينة مأرب مقرا لها، وتتمركز قوات التحالف والجيش الوطنى اليمنى فى صافر؛ استعدادا لمعركة تحرير محافظة مأرب.