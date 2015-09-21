محافظ الإسكندرية يؤكد احترامه للصحفيين ويشدد على محاربة الفاسدين

عبر هانى المسيرى محافظ الإسكندرية عن احترامه للأسرة الصحفية بالإسكندرية، ومجلس نقابة الصحفيين وأعضاء جمعيتها العمومية بالمحافظة.

وقال "المسيري" فى بيان صادر منذ قليل، إنه يتوقع أن يظل الإعلام يمارس دوره الوطنى، ويدعم جهود المحافظة فى مكافحة الفساد، خاصة أن جهود المحافظة لن تنقطع فى محاربه الفاسدين".

وأوضح المحافظ أن بيانه السابق بخصوص كشف الفساد، كان يستهدف بعض الأشخاص الذين اتخذت ضدهم المحافظة الإجراءات القانونية، وليس لهم علاقة بالسواد الأعظم من الأسرة الصحفية المحترمة بالإسكندرية.

وأكد المسيرى، أنه يؤمن تمامًا بأن الدور الوطنى الذى يمارسه الإعلام، محل احترام وتقدير من كل قيادات المحافظة، ويعتذر بخصوص أى سوء فهم تسبب فيه البيان.

كان مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، قد أصدر اليوم بيانا استنكاريا للبيان الصادر من هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بشأن كشف شبكة فساد تضم موظفين وإداريين وموظفين وبعض الصحفيين المحليين، لتسريب أرواق عمل لإتلاف حملات وقرارات وإعلان معلومات مزورة بهدف إثارة البلبلة وحشد الرأى العام وتضليله والتشكيك فى قرارات الحكومة.