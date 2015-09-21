اجتماع طارئ بأوقاف الإسكندرية لبحث أزمة ساحات صلاة العيد

اجتمع الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مع مديرى الإدارات ووكيل المديرية، عبر الإنترنت نظرا لسفره لأداء مناسك الحج وذلك للوقوف على آخر التطورات على الساحة الدعوية فى ظل تصعيد من جانب الدعوة السلفية وحزب النور ضد المديرية ومُحاولات السيطرة على ساحات صلاة العيد.

وانتهى الاجتماع على تطبيق القانون على كل من سولت له نفسه أن يتحدى الدولة أو استغلال الدين كغطاء لمصالحهم الحزبية الضيقة، وأكد الشيخ عبد الناصر نسيم، على التصدى لقيادات حزب النور ومَن على شاكلتهم وتضافر الجهود وبذل كل ما فى وسعهم للقضاء على الفوضى الدعوية التى تُريدُها الدعوة السلفية.

كما أكد على رفع حالة الاستعداد من الآن وحتى الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك وتفعيل القانون على كل مَن تُسولُ له نفسه أن يعبث بأمن واستقرار البلاد.

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