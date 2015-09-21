أستاذ أمراض القلب: اللحوم الحمراء تحول ميكروبات المعدة إلى مواد كيماوية ضارة

أكد الدكتور محسن إبراهيم أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى رئيس الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم أن اللحوم الحمراء من الأطعمة الضارة سواء للمريض أو الشخص السليم لذلك ننصح بالإقلال منها.

وأوضح إبراهيم إلى أنه من خلال التجربة الشخصية هناك مرضى يصابون بأزمات قلبية بعد الإسراف فى تناول اللحوم الدسمة لذلك ينصح بالإقلال من اللحوم الحمراء وثبت حديثا أن اللحوم الحمراء تحول ميكروبات موجودة داخل الجهاز الهضمى إلى مواد كيماوية ضارة تؤذى شرايين القلب وتم نشرها قريبا.

وأضاف أستاذ أمراض القلب أنه يمكن التقليل من اللحوم الحمراء واستبدالها بالدجاج،مضيفا: ثبت أن المجتمعات التى تتناول اللحوم بكثرة متوسط عمر الإنسان فيها أقل، وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، موضحا أنه يمكن تناول كمية قليلة لا تحتوى على الدهون.

وأكد إبراهيم أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول يتم منعهم من تناول اللبن كامل الدسم وجميع منتجاته وأيضا اللحوم الحمراء والزيوت النباتية المهدرجة وخاصة زيت النخيل مشيرا إلى أن معظم أنواع البسكويت مصنوعة من زيت النخيل رغم أن بعض الدول منعت استعمال زيت النخيل لأنه يحتوى على نوع خاص من الأحماض الدهنية موضحا أن هذه الأحماض خطيرة لأنها تزيد من الكولسترول الضار وتقلل من الكولسترول المفيد الذى يوفر حماية للشرايين بالإضافة إلى أن لها تأثيرا ضارا مباشرا للغشاء المبطن للشرايين.

ونوة إلى أن نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم فى مصر طبقا لآخر إحصائية عام 1993 للأشخاص البالغين تصل إلى 26.3% وتزداد النسبة مع التقدم فى السن حيث تصل فى المرضى فوق سن الــــ 50 إلى 50 % .

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