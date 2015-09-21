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جامعة الإسكندرية تتوصل لدواء جديد يعالج ضغط الدم والسكر

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جامعة الإسكندرية تتوصل لدواء جديد يعالج ضغط الدم والسكر جامعة الإسكندرية تتوصل لدواء جديد يعالج ضغط الدم والسكر
أكد الدكتور محمد أيمن صالح أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، أن دراسة أجريت على مرض ضغط الدم قام بها عدد من أطباء أمراض القلب من جامعة الإسكندرية وعين شمس وقصر العينى، أكدت أن مرض ارتفاع ضغط الدم ينتشر بين المصريين، فحوالى 25% من المصريين فوق سن 18 عاما مصابون بارتفاع ضغط الدم ويتسبب ارتفاع ضغط الدم فى مرضى قصور الشرايين التاجية وجلطات القلب والتذبذب الأذينى وجلطات المخ والفشل الكلوى وتمدد الشريان الأورطى.

وقال: إن منظمة الصحة العالمية اعتبرته السبب الأول للوفيات وخاصة فى الدول النامية، مشيرا إلى أن كثيرا من مرضى ضغط الدم لا يعرفون أنهم مصابون بارتفاع الضغط والذين يعرفون لا يأخذون علاجا مناسبا أو يأخذون جرعات غير كافية.

وأكد أن المصابين بارتفاع ضغط الدم من المصريين ويقومون بمتابعة ضغطهم وضبطه وفقا للمعدلات العالمية لا يتعدون 8 % فقط طبقا لآخر بحث مقدم من الجمعية المصرية لضغط الدم المرتفع، مؤكدا أنه تم عمل دراسة على أكثر من 400 مريض مصرى مصاب بارتفاع ضغط الدم ويأخذ علاجا للضغط دواءين أو أكثر ومع ذلك ضغط الدم مازال مرتفعا.

وأكد أن هناك أدوية حديثة ظهرت مؤخرا أدت إلى انخفاض ملحوظ فى ضغط الدم حتى فى حالة معاناة المريض من أمراض أخرى مصاحبة مثل الإصابة بالسكر والسمنة وقصور وظائف الكليتين والتدخين وارتفاع الضارة "منخفضة الكثافة"، وهذا يعنى أن هؤلاء المرضى معرضون بدرجة أكثر من غيرهم لمضاعفات الضغط المرتفع، أن الدواء الجديد والذى تم إجراء الدراسة عليه بدلا من الأدوية المتعددة التى كانوا يستخدمونها، وبعد متابعة ضغطهم على مدى ثلاثة أشهر وكذا متابعة الأعراض الجانبية، أثبتت الدراسة أن كثيرا من هؤلاء المرضى انخفض ضغطهم بشكل ملحوظ، مما أدى إلى السيطرة على ضغط الدم فى هؤلاء المرضى بنسبة 90% خلال الثلاثة أشهر (مدة الدراسة والمتابعة) وهى نسبة عالية جدا، مؤكدا أنه خلال الدراسة ظهر أن المريض لم يكن بحاجة لاستخدام مدرات البول مع هذا العقار، كما لوحظ أيضا أن نسب الأعراض الجانبية كانت قليلة جدا وكانت بسيطة على شكل تورم بالقدمين أو سعال جاف فى 4 من المرضى فقط.

يذكر أن هذه الدراسة قام بإجرائها عدد من أساتذة أمراض القلب من جامعات المختلفة ضمت كلا من الدكتور أيمن صالح أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس والدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية والدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى.

جدير بالذكر أن الدراسة شملت مرضى من الإسكندرية ومن الصعيد فى أكثر من 30 مركزا طبيا.

من جانبه أكد الدكتور هشام صلاح الدين أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى، أن الدواء الجديد عبارة عن تركيبة من دواءين معا فى قرص واحد وهذا العقار أثبت فعاليته فى علاج أمراض القلب والوقاية من الجلطات الدماغية وهو يستخدم فى علاج ارتفاع ضغط الدم ويوجد منه تركيزات مختلفة تتناسب مع أنواع مختلفة من المرضى طبقا لدرجة ارتفاع الضغط لديهم، وقد أجريت عدة دراسات على العقار الجديد أثبتت فعاليته وكفاءته للوصول بنسبة كبيرة من المرضى إلى ضغط منضبط والعقار مناسب أيضا لمرضى السكر الذين يعانون من ارتفاع فى ضغط الدم وبعض مكوناته تستطيع أن تقلل من نسبة الزلال فى البول فى مرضى ارتفاع الضغط.

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مصر 365

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