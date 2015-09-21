ليزر الأوعية الدموية لعلاج مرض الوجه والأنف الوردى

أوضح البروفيسور "جان لوك شموتز" رئيس قسم الأمراض الجلدية فى مستشفى "نانسى" بفرنسا أن مرض الوجه الوردى، هو مرض مزمن يتكرر فى أوقات معينة من السنة يتسبب فى احمرار على الخدين ثم يمتد إلى الأنف والذقن والجبين ويرجع إلى اضطراب فى الدورة الدموية بالأوعية الدموية فى منطقة الوجه وهو يصيب 15% من الفرنسيين خاصة أصحاب البشرة الفاتحة اللون.

وأضف البروفيسور الفرنسى أن أسبابه ترجع إلى عوامل وراثية أو نتيجة حدوث تغيرات هرمونية لدى البالغين ما بين 30 إلى 50 عاما من أصحاب البشرة الفاتحة.

وأشار البروفيسور أن العلاج الوحيد لهذا المرض حتى الآن هو استخدام "ليزر الأوعية الدموية" والذى يقوم بتفجير الأوعية التى بها الخلل وتجميد هذه الأوعية ويحتاج المريض إلى جلستين أو ثلاثة فقط.