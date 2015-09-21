أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ليزر الأوعية الدموية لعلاج مرض الوجه والأنف الوردى

Google+ Print
ليزر الأوعية الدموية لعلاج مرض الوجه والأنف الوردى ليزر الأوعية الدموية لعلاج مرض الوجه والأنف الوردى
أوضح البروفيسور "جان لوك شموتز" رئيس قسم الأمراض الجلدية فى مستشفى "نانسى" بفرنسا أن مرض الوجه الوردى، هو مرض مزمن يتكرر فى أوقات معينة من السنة يتسبب فى احمرار على الخدين ثم يمتد إلى الأنف والذقن والجبين ويرجع إلى اضطراب فى الدورة الدموية بالأوعية الدموية فى منطقة الوجه وهو يصيب 15% من الفرنسيين خاصة أصحاب البشرة الفاتحة اللون.

وأضف البروفيسور الفرنسى أن أسبابه ترجع إلى عوامل وراثية أو نتيجة حدوث تغيرات هرمونية لدى البالغين ما بين 30 إلى 50 عاما من أصحاب البشرة الفاتحة.

وأشار البروفيسور أن العلاج الوحيد لهذا المرض حتى الآن هو استخدام "ليزر الأوعية الدموية" والذى يقوم بتفجير الأوعية التى بها الخلل وتجميد هذه الأوعية ويحتاج المريض إلى جلستين أو ثلاثة فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365