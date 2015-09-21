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بالصور.. تكريم مميش وحرحور بافتتاح فرع جامعة سيناء بالقنطرة شرق

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شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مراسم الاحتفال بافتتاح فرع جامعة سيناء بالقنطرة شرق والذى ستبدأ الدراسة به هذا العام بداية بكليتى طب الفم والأسنان والصيدلة والتصنيع الدوائى.

حضر الحفل الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء والدكتور محمود الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق والسفير عبد الرءوف الريدى واللواء مراد موافى واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية .

وتضمنت مراسم الافتتاح تكريم الجامعة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومحافظى الإسماعيلية وشمال سيناء وعدد من الرموز والشخصيات البارزة التى لعبت دورًا فى التنمية خلال تلك الفترة .

وقام المحافظون والقيادات وأعضاء مجلس أمناء الجامعة بجولة لتفقد أقسام فرع الجامعة الجديد بالقنطرة شرق والذى تم تأسيه وتجهيزه بأحدث وسائل تكنولوجيا التعليم الحديثة وما يضمه من مراكز علمية وبحثية ومعامل ومكتبة مركزية وقاعات علمية .

محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس جامعة سيناء أثناء الافتتاح -اليوم السابع -9 -2015
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محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس جامعة سيناء أثناء الافتتاح

جانب من الحضور -اليوم السابع -9 -2015
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جانب من الحضور

تكريم رئيس هيئة قناة السويس -اليوم السابع -9 -2015
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تكريم رئيس هيئة قناة السويس

تكريم محافظ الإسماعيلية -اليوم السابع -9 -2015
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تكريم محافظ الإسماعيلية

المحافظ رئيس الهيئة يتفقدان الجامعة -اليوم السابع -9 -2015
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المحافظ رئيس الهيئة يتفقدان الجامعة

الحضور يستمعون الى شرح حول جامعة سيناء -اليوم السابع -9 -2015
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الحضور يستمعون الى شرح حول جامعة سيناء

صورة جماعية مع وفد جامعة سيناء -اليوم السابع -9 -2015
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صورة جماعية مع وفد جامعة سيناء


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