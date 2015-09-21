بالصور.. رئيس جامعة المنصورة ينهى الاستعداد للدراسة بتشطيبات السور

أنهى الدكتور محمد حسن قناوى، رئيس جامعة المنصورة، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الجديد بتفقد التشطيبات النهائية لسور الجامعة، الذى تم زيادة ارتفاعه لتأمين الجامعة من الخارج ومنع أى متسلل للحرم الجامعى.

وقال قناوى، حسب بيان إعلامى، إنه تم تطوير الشكل العام لسور الجامعة ومراعاة البعد الجمالى والزخارف ليمثل جامعة المنصورة ويمتد بطول 1 كم ويظل العمل جاريا فى تجديد وتطوير البوابات للعمل على سيولة مرور السيارات.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أن الإجراءات الجديدة التى تتبعها الجامعة على الأبواب تهدف لعدم تكدس الطلاب اثناء دخول الحرم الجامعة مع بداية العام الدراسى الجديد والعمل على إنجاز مهمة التفتيش ودخول الحرم بأسرع وقت.

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