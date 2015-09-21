"أوقاف الإسكندرية": الدعوة السلفية وقيادات النور سيشعلون فتنة يوم عيد الأضحى

قالت وكالة وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى بيان لها، إن الشيخ عبد الناصر عطيان، وكيل الوزارة كشف عن مخطط قيادات الدعوة السلفية وقيادات حزب النور بالمحافظة لإشعال الفتنة يوم عيد الأضحى المبارك بإعداد ساحات تابعة لهم دون الحصول على تصريح من المديرية وتمكين خطباء الدعوة السلفية من أداء خطبة العيد ومنع أئمة الأوقاف من الصلاة وإمامة المصلين.

وأضاف البيان بأن أحد القيادات الكبرى بحزب النور تحدى مديرية الأوقاف علانيةً وأن الدعوة السلفية ستقوم بإعداد الساحات على مستوى المحافظة بالقوة، حتى ولو أدى ذلك إلى دخولهم السجون على حسب قوله تحدياً للقانون.

وقال الشيخ عبد الناصر عطيان، وكيل الوزارة فى بيان المديرية أنه لقد حان الوقت لفضح هؤلاء المتاجرين باسم الدين والدين من أفكارهم وأمثالهم براء فإن الإسلام لا يعرف مثل هذه الصراعات السياسية والأفكار البعيدة كل البعد عن روح وجوهر الإسلام .

>وأبدىء استياءه من تبجح هؤلاء إلى أن يصل الأمر إلى قولهم بمنع أئمة الأوقاف بالقوة، قائلا" فإننا نفضحهم أمام الناس ليعلموا حقيقة أمرهم وتحديهم للقانون فهذا يُمثل خطورةً كبيرة خاصةً ممن يسعون إلى تمثيل الشعب المصرى حتى ولو كان على حساب الدين".

وأكد أن مديرية الأوقاف ستقف لهم بكل قوة وسنقوم باتخاذ اللازم قائلا :"نحن على الحق ونمثل دولة القانون وهو الحكم بيننا وبينهم وبين جميع المارقين أينما كانوا وأينّ كانوا، كما أنه لابد من تعرية هؤلاء حتى يعلم الجميع فساد أخلاقهم وسوء نياتهم وخراب ضمائرهم".

يذكر أن الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية يؤدى مناسك الحج بالأراضى المقدسة وأكد أنه سيتابع الأمر أثناء سفره ويتابع جميع الأحداث بالمديرية .