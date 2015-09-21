محافظ القليوبية يلتقى أعضاء مجلس إدارة نادى بنها الرياضى

اجتمع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مساء اليوم الاثنين بأعضاء مجلس إدارة نادى بنها الرياضى لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والاجتماعية التى يقدمها النادى لجميع مواطنى القليوبية من جميع الفئات ومعرفة المشكلات التى يعانى منها النادى للعمل على حلها .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد المهندس محمد عبد الظاهر أن الرياضة والثقافة هما أهم العناصر المطلوبة للشباب لحمايتهم وحماية صحتهم من كافة الأشياء الضارة بهم ولبناء جيل قوى البنيان سليم العقل والجسم وأخبره أعضاء مجلس إدارة النادى أن فريق الكرة الطائرة بالنادى قد حقق الفوز لأول مرة منذ عشرين سنة فى الدورى الممتاز وقد حدد المحافظ خلال الاجتماع موعدا لتكريم أعضاء الفريق ومنحهم مكافآت وفى نهاية اللقاء قام رئيس مجلس إدارة النادى بإهداء درع النادى لمحافظ القليوبية.