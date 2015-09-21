محافظ القليوبية يلتقى أعضاء مجلس إدارة نادى بنها الرياضى

اجتمع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مساء اليوم الاثنين بأعضاء مجلس إدارة نادى بنها الرياضى لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والاجتماعية التى يقدمها النادى لجميع مواطنى القليوبية من جميع الفئات ومعرفة المشكلات التى يعانى منها النادى للعمل على حلها .

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر أن الرياضة والثقافة هما أهم العناصر المطلوبة للشباب لحمايتهم وحماية صحتهم من كافة الأشياء الضارة بهم ولبناء جيل قوى البنيان سليم العقل والجسم وأخبره أعضاء مجلس إدارة النادى أن فريق الكرة الطائرة بالنادى قد حقق الفوز لأول مرة منذ عشرين سنة فى الدورى الممتاز وقد حدد المحافظ خلال الاجتماع موعدا لتكريم أعضاء الفريق ومنحهم مكافآت وفى نهاية اللقاء قام رئيس مجلس إدارة النادى بإهداء درع النادى لمحافظ القليوبية.