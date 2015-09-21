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إعادة فتح طريق شبرا الخيمة – القناطر بعد قطعه بسبب انقطاع المياه

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إعادة فتح طريق شبرا الخيمة – القناطر بعد قطعه بسبب انقطاع المياه إعادة فتح طريق شبرا الخيمة – القناطر بعد قطعه بسبب انقطاع المياه
نجحت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم "الاثنين" فى إعادة فتح طريق شبرا الخيمة – القناطر الطريق بعد قيام أهالى قرية "باسوس" بقطعه أمام حركة السيارات احتجاجا على انقطاع المياه عن القرية لأكثر من يومين متتاليين .

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين قيام أهالى قرية "باسوس" بقطع طريق القناطر احتجاجا على قطع المياه عن المنازل مساء السبت الماضى.

وأشار الأهالى المحتجون إلى أنهم يعتمدون على الطلمبات الحبشية وشراء جراكن المياه لمواجهة احتياجاتهم اليومية مطالبين من رئيس شركة المياه بسرعة التدخل وإعادة المياه مرة أخرى إلى شبكات الخطوط خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وانصرف الأهالى بعد أن تلقوا وعودا من المسئولين بشركة المياه المعنية بإيجاد حل سريع لتلبية احتياجاتهم فى أسرع وقت .

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