مناقشة تفعيل دور المجلس الأعلى للآباء ببورسعيد لتطوير المنظومة التعليمية

أكد عبد العزيز حمدى، نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ورئيس المجلس ببورسعيد، اليوم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم طالب أعضاء هيئة المكتب بتضافر الجهود لنجاح العملية التعليمية وتفعيل دور مجالس الأمناء بكل مستوياتها لتطوير المنظومة التعليمية.

وقال عبد العزيز إن الوزير التقى اليوم أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك لتفعيل دور المجلس لتطوير المنظومة التعليمية بما يحقق أهدافها، وطالب رئيس مجلس الأمناء ببورسعيد بحماية الطلبة وأولياء الأمور محدودى الدخل.

ومن جهة أخرى أكد محمد جبر عنانى المراقب المالى لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية بضرورة تطهير المنظومة التعليمية من جميع العناصر الهدامة، وكل من ثبت تورطه فى إفساد العملية التعليمية.

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