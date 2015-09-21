أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مناقشة تفعيل دور المجلس الأعلى للآباء ببورسعيد لتطوير المنظومة التعليمية

Google+ Print
مناقشة تفعيل دور المجلس الأعلى للآباء ببورسعيد لتطوير المنظومة التعليمية مناقشة تفعيل دور المجلس الأعلى للآباء ببورسعيد لتطوير المنظومة التعليمية
أكد عبد العزيز حمدى، نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ورئيس المجلس ببورسعيد، اليوم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم طالب أعضاء هيئة المكتب بتضافر الجهود لنجاح العملية التعليمية وتفعيل دور مجالس الأمناء بكل مستوياتها لتطوير المنظومة التعليمية.

وقال عبد العزيز إن الوزير التقى اليوم أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك لتفعيل دور المجلس لتطوير المنظومة التعليمية بما يحقق أهدافها، وطالب رئيس مجلس الأمناء ببورسعيد بحماية الطلبة وأولياء الأمور محدودى الدخل.

ومن جهة أخرى أكد محمد جبر عنانى المراقب المالى لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية بضرورة تطهير المنظومة التعليمية من جميع العناصر الهدامة، وكل من ثبت تورطه فى إفساد العملية التعليمية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365