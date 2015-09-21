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سفر وعودة 237 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

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سفر وعودة 237 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم سفر وعودة 237 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر ووصول 237 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأنهت سلطات المنفذ سفر 180 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 57 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين .

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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