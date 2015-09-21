شركة مياه الشرب بالقليوبية تعلن الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إلغاء الإجازات وإعلان الطوارئ بكل قطاعات الشركة وفروعها وإعداد نظام ورديات طوال الـ24 ساعة بجميع المحطات والشبكات وتزويد جميع فروع الشركة بالمحافظة بغرفة للطوارئ مدربة على مواجهة أى حالات طوارئ أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وطالب مجاهد المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه حتى لا تعانى بعض المناطق من نقص كمية المياه وأيضًا الحفاظ على الصرف الصحى والتخلص من مخلفات الأضاحى بالصورة الأمثل تجنبًا لحدوث طفوحات خلال فترة العيد .

وأشار مجاهد إلى أنه قد تم تنفيذ خطة تطهير وصيانة لكل خطوط وشبكات الصرف الصحى استعدادًا لعيد الأضحى المبارك .

وأضاف مجاهد أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها فورًا بجميع مراكز ومدن المحافظة.