أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شركة مياه الشرب بالقليوبية تعلن الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

Google+ Print
شركة مياه الشرب بالقليوبية تعلن الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى شركة مياه الشرب بالقليوبية تعلن الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى
أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إلغاء الإجازات وإعلان الطوارئ بكل قطاعات الشركة وفروعها وإعداد نظام ورديات طوال الـ24 ساعة بجميع المحطات والشبكات وتزويد جميع فروع الشركة بالمحافظة بغرفة للطوارئ مدربة على مواجهة أى حالات طوارئ أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وطالب مجاهد المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه حتى لا تعانى بعض المناطق من نقص كمية المياه وأيضًا الحفاظ على الصرف الصحى والتخلص من مخلفات الأضاحى بالصورة الأمثل تجنبًا لحدوث طفوحات خلال فترة العيد .

وأشار مجاهد إلى أنه قد تم تنفيذ خطة تطهير وصيانة لكل خطوط وشبكات الصرف الصحى استعدادًا لعيد الأضحى المبارك .

وأضاف مجاهد أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها فورًا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365