رئيس جامعة المنصورة يكلف العمداء بمهام نوابه.. ويؤكد: السياسة ممنوعة

أكد الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة أن عمداء الكليات شركاء فى إدارة الجامعة وخلو قطاعات التعليم والطلاب وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العليا لن يشكل مشكلة فى إدارة الجامعة، وأنه يستطيع إدارة الجامعة وجميع قطاعاتها بمعاونة عمداء الكليات حتى يتم تعيين نواب جدد، مشددا على عدم ممارسة أى عمل سياسى أو حزبى داخل الجامعة سواء من الطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس وأن الجامعة منبر للعلم فقط .

وكلف الدكتور محمد القناوى، خلال اجتماع مجلس عمداء الجامعة، الدكتور ياسر الحديدى عميد كلية الزراعة، بتولى مسئولية التسكين بالمدينة الجامعية، كما كلف الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب، بتولى مسئولية المصروفات الدراسية وكرنيهات الطلاب والدكتور زكى زيدان عميد كلية الهندسة بالجداول الدراسية والإنشاءات والدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة بجدول أعمال شئون التعليم والطلاب وتكليف الدكتورة عزة عثمان عميد كلية العلوم بجدول أعمال مجلس الدراسات وتكليف الدكتور محمد عطية وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب بالإشراف على مستشفى الطلبة .

وشدد رئيس الجامعة، على سرعة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية والتأكد من استخراج الكارنيهات للطلاب الجدد والقدامى، وضرورة عقد لقاءات بين العمداء والطلاب بجميع الكليات ومخاطبة الحس الوطنى عند الطلاب ورفع روح الانتماء الوطنى .

وعقد مجلس عمداء جامعة المنصورة، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد القناوى لبحث استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد، حيث هنأ المجلس الدكتور أشرف الشيحى بتولى منصب وزير التعليم العالى كما هنأ المجلس الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باعتباره أحد أبناء جامعة المنصورة.

وكانت جامعة المنصورة أصبحت بلا نواب لرئيس الجامعة، بعد أن اختير الدكتور الهلالى الشربينى، لمنصب وزير التربية والتعليم، حيث إن الشربينى كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.

وأصبح منصب نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث شاغرا بعد أن دخلت الدكتورة ماجدة نصر، التى كانت تشغل المنصب، فى قائمة فى حب مصر من لحظة ترشحها بانتخابات مجلس النواب، حيث تعد فى إجازة مدفوعة الأجر حتى تظهر نتيجة الانتخابات.

وكذلك أُعفى الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع من منصبه بقرار من مجلس الوزراء، أمس، بعد صدور حكم قضائى بحبسه 6 أشهر، وبذلك تستقبل الجامعة العام الدراسى الجديد بدون نواب مساعدين لرئيسها فى تسكين طلاب المدن واستقبال العام الدراسى الجديد.

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