مصرع مزارع بطلق نارى بالخطأ فى إيتاى البارود بالبحيرة

لقى اليوم مزارع مصرعه إثر إصابته بطلق نارى بطريق الخطأ بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

بالانتقال والمعاينة تبين وجود جثة أحمد محمد حشيش 30 سنة فلاح ومقيم بناحية عزبة غنيم ويرتدى كامل ملابسه مصاب بطلق نارى بالرقبة بفتحتى دخول وخروج وعثر بمكان الواقعة على بندقية آلية وعدد 6 طلقات فارغة من ذات العيار.

بالفحص تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه واحد الأصدقاء ويدعى أ.م.غ 26 سنة نجار مسلح ومقيم بذات الناحية أعلى سطح منزله وقيام الأخير بإطلاق عيار نارى من السلاح المعثور عليه أصابت المجنى عليه على سبيل الخطأ والتى أودت بحياته

>وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر 19516/250 جنايات مركز إيتاى البارود .