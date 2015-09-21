أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع مزارع بطلق نارى بالخطأ فى إيتاى البارود بالبحيرة

Google+ Print
مصرع مزارع بطلق نارى بالخطأ فى إيتاى البارود بالبحيرة مصرع مزارع بطلق نارى بالخطأ فى إيتاى البارود بالبحيرة
لقى اليوم مزارع مصرعه إثر إصابته بطلق نارى بطريق الخطأ بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

بالانتقال والمعاينة تبين وجود جثة أحمد محمد حشيش 30 سنة فلاح ومقيم بناحية عزبة غنيم ويرتدى كامل ملابسه مصاب بطلق نارى بالرقبة بفتحتى دخول وخروج وعثر بمكان الواقعة على بندقية آلية وعدد 6 طلقات فارغة من ذات العيار.

بالفحص تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه واحد الأصدقاء ويدعى أ.م.غ 26 سنة نجار مسلح ومقيم بذات الناحية أعلى سطح منزله وقيام الأخير بإطلاق عيار نارى من السلاح المعثور عليه أصابت المجنى عليه على سبيل الخطأ والتى أودت بحياته
>وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر 19516/250 جنايات مركز إيتاى البارود .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365