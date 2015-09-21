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ضبط عاطل بحوزته 232 طلقة جرينوف بمطروح

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ضبط عاطل بحوزته 232 طلقة جرينوف بمطروح ضبط عاطل بحوزته 232 طلقة جرينوف بمطروح
تلقى مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفى، إخطارًا بضبط عاطل بحوزته 232 طلقة جرينوف و7 أقراص من عقار الترامادول المخدر وسلاح أبيض.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح عن قيام فرج.ع.ا (37 سنة) عاطل، مقيم مطروح، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وتم تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبطه وبحوزته 232 طلقة جرينوف و7 أقراص لعقار الترامادول المخدر وسلاح أبيض عبارة عن مطواة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي والذخيرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع وتحرر المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365