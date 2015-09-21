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إصابة 5 فى حادث تصادم سيارة بكشك كهرباء بنجع حمادى

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إصابة 5 فى حادث تصادم سيارة بكشك كهرباء بنجع حمادى إصابة 5 فى حادث تصادم سيارة بكشك كهرباء بنجع حمادى
أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فى حادث تصادم سيارة بكشك كهرباء بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادى، إخطارًا، بوصول كل من، حمدى محمود أحمد ( 43 عامًا)، عامل، ونورهان حمدى محمود ( 23 عامًا)، طالبة، ومحمود حمدى محمود، طالب، ومصطفى محمد عبد الشافى، حاصل على دبلوم، وشيماء حمدى محمود (17 عامًا)، طالبة، إلى مستشفى نجع حمادى العام، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أنهم أصيبوا فى حادث تصادم سيارة بكشك كهربائى وانقلابها فى الترعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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