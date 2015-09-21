حبس المتهم بقتل مستخلص جمركى بطريق السخنة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة السويس مساء اليوم حبس المتهم بقتل مستخلص جمركى بطريق وادى حجول بالسخنة وسرقة سيارته ومبلغ مالى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث السويس كشفت غموض العثور على جثة شاب بطريق السويس – القاهرة، بمنطقة وادى حجول، كان مجردًا من ملابسه، وتبين أن صديقه وشقيقه اللذين يمران بضائقة مالية، قتلاه للحصول على مبلغ 120 ألف جنيه .

وكان اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولاً ومجرد من ملابسه بمنطقة وادى حجول المتاخمة لطريق السويس – القاهرة .

وتوصلت التحريات وفحص بلاغات المفقودين، وفحص السيارات المتوقفة منذ فترة بشوارع السويس، إلى أن المجنى عليه يدعى "عاطف.ز" 30 سنة، ويعمل مستخلصا جمركيا ومقيم فى بورسعيد .

وبفحص المقربين إليه وأخر من تم مشاهدتهم معه، تبين أن صديق المجنى عليه ويدعى " ج . ف " يعمل معه بالاستخلاص الجمركي، كان يمر هو وشقيقة بضائقة مالية، فقاما باستدار المجنى عليه بسيارته إلى منطقة الحادث بطريق وادى حجول، وطلب أحدهم من المجنى عليه إيقاف السيارة لقضاء حاجته، وبعد تاخره، نزل من السيارة للاطمئنان عليه فما كان منهم إلا أن قاموا بطعنه بآلة حادة، وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم جردوه من ملابسه لإبعاد شبهة السرقة عن الواقعة، واستولوا على مبلغ 120 ألف جنيه كانت بحوزته، وألقوا بجثته فى الصحراء أحد جانبى الطريق، ثم عادا بالسيارة إلى السويس، وتركوها بشارع النيل بحى الاربعين، وتركوها هناك، تم استصدار ‘ذن من النيابة العامة.

وتم إعداد كمين للمتهمين وتمكن المقدم دراز رئيس مباحث عتاقة من القبض عليهما، واحيلا للنيابة التى تولت التحقيق.