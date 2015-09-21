استعدادات أمنية قصوى لاستقبال عيد الأضحى بالقاهرة

كلف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة كافة أجهزة المديرية بتنفيذ خطة عمل تعتمد على تحقيق التواجد الأمني الفعال مع تعزيز الخدمات بالتسليح والمعدات المناسبة للتصدى لكل من يحاول تعكير الفرحة علي المواطنين وذلك فى إطار الالتزام بمبدأ الشرعية وسيادة القانون و احترام حقوق الإنسان باعتبار ذلك أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية للوزارة، مع تعزيز الخدمات بأماكن التجمعات الجماهيرية خلال فترة أيام العيد كالمتنزهات و الحدائق والميادين العامة ودور السينما والمسرح والمناطق التجارية والنوادي وتكليف قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بتعيين ضابطات وقوات بتلك المناطق مع العمل على ضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وضبط محرزي و متجري الألعاب النارية وتعزيز الرقابة المرورية بمحاور الطرق داخل المدينة وأحكام الرقابة علي الأكمنة والطرق السريعة ووضع خطط للتشغيل و التواجد على مدار اليوم الكامل بما يحقق السيولة المرورية بدائرة المدينة و مختلف الميادين و الطرق و المحاور الرئيسية ، وإحكام الرقابة التموينية على الأسواق و المخابز ، ومحطات البنزين لمنع تهريب السلع المدعمة أو بيع السلع الغير صالحة للإستهلاك .

وتم تكليف كافة المستويات القيادية بالمتابعة الميدانية المستمرة لخطة العمل على مدار الأيام القادمة.