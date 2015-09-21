عشماوي يناقش منظومة الري الجديدة بمحافظة الوادي الجديد

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا لعرض ومناقشة منظومة الري الجديدة، والتي أقرتها وزارة الموارد المائية والري للمستفيدين من أبار داخل وخارج الزمام، وذلك بحضور رؤساء المراكز ومسئولي الري بالمحافظة.

> حيث أكد عشماوي على أن المنظومة الجديدة تقتضي إنشاء أصحاب أبار خارج الزمام والبلغ عددها 101 بئر، روابط مشهرة بالشهر العقاري، ومن ثم الاستفادة من المزايا التي تمنحها الوزارة للفلاح من توفير ماكينة المياه والمساعدة في حفر الأبار الجديدة علي فترة سداد 20 سنة والمساعدة في الصيانات الكبيرة بأجر رمزي .

موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة علي المحافظة علي الخزان الجوفي في المناطق الصحراوية من ناحية ومساعدة الفلاح والدولة من ناحية أخرى . مشيرًا الى أنه في حالة رفض ملاك البئر لهذا الإجراء يتم تسليم البئر إداريًا وفقًا للقانون .

> وأما فيما يتعلق بآبار داخل الزمام ، صرح عشماوي بأن المنظومة الجديدة تسعى إلى الحد من إهدار كميات المياه المستخدمة في الري بالغمر، من خلال التأكيد علي استخدام نظم الري الحديثة بالرش والتنقيط أو الأحواض كشرط للاستفادة من الخدمات التي توفرها الوزارة للفلاح، حيث تتولى الوزارة توفير الكهرباء والسولار و إجراء الصيانة وحفر البئر وإعداد بحوث التربة والرفع المساحي للمزارع الذي يستخدم نظم الري الحديثة. بينما في حالة استخدام النظم القديمة في الري يحرم المزارع من الكثير من هذه الخدمات.

كما شدد عشماوي علي ضرورة قيام مديرية الزراعة بتحديد الحيازات للأبار بدقة وسرعة الإنتهاء من اشهار الروابط وتسليم الأبار خلال الثلاثة أشهر القادمة بحد أقصى . موضحًا أن الإتجاه العام للدولة يسعي نحو الحفاظ علي حق الأجيال القادمة في المياه والحفاظ علي الخزان الجوفي .