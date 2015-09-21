ننشر النص الكامل لقرار توزيع أبناء المحافظات الحدودية على الجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات، فيما يخص توزيع الطلاب أبناء محافظات (جنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والوادى الجديد) المستفيدين من قرار المجلس بشأن تخفيض الحد الأدنى المعلن بنسبة 5% لأبناء المناطق النائية، على الآتى:

وبالنسبة لأبناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، وافق المجلس على توزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الطب على كليات الطب بجامعات (قناة السويس، وبورسعيد، والزقازيق)، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الصيدلة وطب الأسنان على جميع كليات الصيدلة وطب الأسنان بالجامعات المصرية، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بباقى الكليات على جامعات (قناة السويس وبورسعيد والسويس)، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات فريدة طبقاً لقواعد التوزيع الإقليمى لهذه الكليات.

وبالنسبة لأبناء محافظة البحر الأحمر، وافق المجلس على توزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة على هذه الكليات بجامعات (جنوب الوادى، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والسويس، وعين شمس، وحلوان)، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بباقى الكليات على جامعات (جنوب الوادى، والسويس، وحلوان، وعين شمس)، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات فريدة طبقاً لقواعد التوزيع الاقليمى لهذه الكليات. بالنسبة لأبناء محافظة مرسى مطروح: وافق المجلس على توزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات المختلفة على هذه الكليات بجامعة الإسكندرية، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات فريدة طبقاً لقواعد التوزيع الإقليمى لهذه الكليات.

بالنسبة لأبناء محافظة الوادى الجديد، وافق المجلس على توزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات المختلفة على هذه الكليات بجامعة أسيوط، وتوزيع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات فريدة طبقاً لقواعد التوزيع الإقليمى لهذه الكليات.

كما وافق المجلس على أن تقوم جامعتى قناة السويس وجنوب الوادى بإعداد كشوف تتضمن ترتيب الطلاب أبناء محافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر الراغبين فى الالتحاق بكليات (الطب والصيدلة وطب الأسنان) باستمارة رغبات داخلية تتضمن ترتيب جميع كليات الجامعات المصرية وإرسالها لأمانة المجلس الأعلى للجامعات لتوزيع هؤلاء الطلاب على هذه الجامعات وفقا لمجموع درجاتهم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ووافق المجلس على تأكيد قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2013 بشأن بعض قواعد القبول بالجامعات الحكومية المصرية التى يتم العمل بها اعتبارا من العام الجامعى 2016/2017.