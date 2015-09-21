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حريق هائل بمصنع للبويات فى برج العرب وإصابة عامل وصاحب المصنع

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حريق هائل بمصنع للبويات فى برج العرب وإصابة عامل وصاحب المصنع حريق هائل بمصنع للبويات فى برج العرب وإصابة عامل وصاحب المصنع
اشتعلت النيران فى مصنع يونايتد للدهانات والبويات بالمنطقة الصناعية ببرج العرب غرب الإسكندرية، وتسببت فى إصابة عامل بإصابات خطيرة وكذلك صاحب المصنع وتم نقلهما إلى المستشفى القريبة لاتخاذ الإسعافات اللازمة .

وانتقل اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والعميد محمد هندى رئيس المباحث وعدد من قيادات المديرية والحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وتم الدفع بعدد 9 سيارات للإطفاء والسيطرة على الحريق، وانتقلت سيارات الإسعاف ولمتابعة الموقف.
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