"القضاء الإدارى"يلزم العليا للانتخابات بتسليم المرشحين بيانات الناخبين

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالأقصر، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد الهنداوى وسكرتارية محمد دنقل، حكماً تاريخياً فى سير العملية الانتخابية، حيث قضت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات والحكومة بإعطاء ومنح كل المرشحين والأحزاب قرصا مدمجا عليه قاعدة بيانات الناخبين واسم الناخب ورقمه فى الدائرة الانتخابية.

وكان قد تقدم المحامى محمد العشاوى مرشح حزب التجمع بالأقصر، بدعوى قضائية حملت رقم 14 لسنة 2015 قضاء إدارى الأقصر، طالب فيها بضرورة منح المرشحين والأحزاب التى لها مرشحون لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 بيان بأسماء الناخبين فى الدائرة الانتخابية بمحافظة الأقصر، وجميع محافظات الجمهورية، وذلك على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها.

ومن جانبه قال المحامى محمد العشاوى لـ"اليوم السابع" عقب الحكم إنه حكم تاريخى، مؤكداً ثقته فى القضاء الشامخ، وكنت على تمام الاقتناع أن القضاء طوال تاريخه بجانب الحق وفى تلك الدعوى، قائلاً: "أهدى الحكم العظيم لكل المرشحين والأحزاب على مستوى الجمهورية.