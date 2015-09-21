محافظ الجيزة: تخصيص 615مليون جنيه لمواجهة نقص المياه وانتهاء الأزمة صيف2016

أكد الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة والوزارات والهيئات والأجهزة المعنية بالدولة لحل مشاكل المياه، مشيراً أنه تم وضع خطة للقضاء نهائياً على معاناة المواطنين من إنقطاع المياه بحلول الصيف القادم بتكلفة 615 مليون جنيه، وأنه من المقرر تشغيل أحدث محطات مياه الشرب بالسادس من أكتوبر الشهر المقبل.

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه يقدر مدى معاناة المواطن ويتعاطف بشدة معه ولذا فقد عكفنا خلال الفترة الماضية على عقد العديد من الإجتماعات مع الجهات المعنية بوزارة الإسكان، لافتاً إلى أنها ليست وليدة اليوم وإنما تراكمت عبر السنوات الأخيرة الماضية.

جاء ذلك عقب اجتماعه العاجل اليوم مع مسؤلى مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث أكد العادلى أنه فور قيام بعض الأهالى اليوم الإثنين بقطع الطريق الدائرى بسبب إنقطاع المياه تم على الفور التواصل معهم وتواجد كافة أجهزة المحافظة بالموقع؛ لتعريف الأهالى بالمشكلة والمجهودات التى تتم فيها حيث أبدى الأهالى تفهمهم للمشكلة وعلى أثرها إنصرف الاهالى وتم إعادة فتح الطريق.

وأرجع المحافظ أسباب المشكلة فى عدم تواكب التطور فى تعداد السكان والتنمية العمرانية مع الطاقة الإستيعابية والمقننات المائية لشبكة المياه خلال السنوات العديدة الماضية وزيادة المبانى العشوائية بكثرة خلال الأربع سنوات الماضية وتضاعفها مما أضاف عبأً إضافياً وزيادة القصور المائى بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بعمل توصيلات غير شرعية للمبانى غير المرخصة من خلال غير متخصصين وفى غياب رقابة الدولة مما أدى إلى ضعف ضغوط المياه وفقدان البعض منها فى حالة كسر الماسورة الرئيسية.

ورصد المحافظ أسباب المشكلة فى الأيام الأخيرة فى هبوط منسوب المياه بنهر النيل نتيجة السدة الشتوية مما أضاف عبء كبير وتسبب فى قصور إضافى للمياه وقد تم التواصل مع وزارتى الرى والسكان لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع منسوب المياه بالنيل وكذلك كفاءة الشبكة .

وأضاف أنه تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بسيارات مياه للمناطق المتضررة على مدار اليوم لتأمين إحتياجات المواطنين من المياه لحين تحسن حالتها .

وأوضح العادلى أنه بمجرد الإنتهاء من خط المياه 1000 مم من محطة مياه أكتوبر الجديدة سيحدث تحسن فى المياه بمنطقة وسط الجيزة وهى المناطق التى تشهد إنقطاعات مستمرة فى المياه وذلك بحلول منتصف أكتوبر المقبل وهو الميعاد المتوقع لتشغيل المحطة بطاقة 400 ألف م3 / يوم .

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