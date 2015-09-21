الخارجية الروسية تدين إطلاق قذائف هاون على سفارتها فى دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، أن السفارة الروسية فى سوريا تعرضت الأحد لقصف بقذائف هاون، دون سقوط ضحايا.

وجاء فى بيان الوزارة أن "قذيفة هاون سقطت فى محيط السفارة الروسية فى دمشق أمس، حيث دخلت فى عمق الأرض ولم توقع أضرارا".

وصرحت الوزارة قائلة: "ندين بشدة القصف المجرم للممثلية الدبلوماسية الروسية فى دمشق، ونتوقع موقفا واضحا من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولى، بما فى ذلك الأطراف الإقليمية بشأن هذا العمل الإرهابى، ونتوقع أن تكون المواقف أفعالا معينة وليست أقوالا".

- روسيا تعلن تعرض سفارتها فى دمشق للقصف