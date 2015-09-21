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نائب محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال ترميم المدارس استعدادًا للعام الجديد

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قامت الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، ويرافقها اللواء خالد فوزى، رئيس حى الجمرك، والمهندسة مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بتفقد أعمال صيانة المدارس ضمن المشروع القومى لصيانة المدارس بنطاق المحافظة واستعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وتابعت نائب المحافظ صيانة مدرسة قايتباى الإعدادية بنين ومدرسة الأنفوشى الابتدائية التجريبية ومدرسة الترانديل الابتدائية.

كما تابعت أعمال التطوير والتجديد لمستشفى صدر الجمرك التى ينفذها تبرعًا قيادة القوات البحرية بالإسكندرية تنفيذًا لخطة الدولة والبرنامج الرئاسى للرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الخدمات المقدمة للجماهير فى مجالى التعليم والصحة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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