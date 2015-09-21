رئيس المنطقة الجغرافية لشركات البترول بالسويس: لا خسائر مادية فى حريق المعمل

قال المهندس محمد عرابى رئيس المنطقة الجغرافية لشركات البترول بالسويس وسيناء، إن الحريق المحدود الذى شهدته شركة السويس لتصنيع البترول " المعمل " لم يتسبب فى اى خسائر مادية أو أى إصابات بين العاملين.

وأكد المهندس عرابى فى تصريحات صحفية أنه أثناء عملية الصيانة لأحد المستودعات، بمنطقة المستودعات الشمالية حدث حريق محدود بـ "طرنش" الخطوط، نتيجة لوجود رواسب بترولية تسببت فى حدوث إشتغال مفاجئ نتيجة لتطاير أثير المواد البترولية، فى ظل وجود أعمال لحام وتطاير الشرر منها.

وتم السيطرة على الحريق فى حينه حيث لم يتجاوز منطقة مساحتها 6 ×10 أمتار، وعقب ذلك انتظمت جميع وحدات الشركة فى عملها ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بالمواد البترولية أو بالمعدات.

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