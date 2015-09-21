بالصور.. انطلاق فعاليات العرس الجماعى لـ 120 "عريس وعروس" فى العريش

انطلقت قبل قليل بمدينة العريش فعاليات العرس الجماعى فى المدينة الشبابية بالعريش بحضور قيادات محافظة شمال سيناء يتقدمهم اللواء سامح عيسى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

استهل الحفل بمسيرة جماعية للعرسان وعددهم ١٢٠ عريسا وعروسا على أنغام موسيقى التراث السيناوى.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بشمال سيناء، إن الحفل نظم برعاية محافظ الإقليم ويحظى بدعم المحافظة والجمعيات الخيرية .

من جانبها قالت حسناء الشريف مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء أنه تم خلال الحفل توزيع احتياجات العرسان من الأثاث إلى جانب تجهيزات منزلية .

وأوضح محمد التمساح أحد الشباب المتطوعين فى تنظيم الفعالية أن المستفيدين من ذوى الظروف الخاصة والأيتام وبدأت الفكرة بجهود الشباب من خلال المبادرات الشبابية التى تم دعمها من الجهاز التنفيذى للمحافظة.

وأضاف أنه تم تدبير أثاث كامل لكل عروسين لعش الزوجيه وقد قام فريق من المتطوعين بنقل الأثاث من القاهرة إلى العريش.



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