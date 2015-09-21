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بالصور.. انطلاق فعاليات العرس الجماعى لـ 120 "عريس وعروس" فى العريش

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بالصور.. انطلاق فعاليات العرس الجماعى لـ 120 "عريس وعروس" فى العريش بالصور.. انطلاق فعاليات العرس الجماعى لـ 120 "عريس وعروس" فى العريش
انطلقت قبل قليل بمدينة العريش فعاليات العرس الجماعى فى المدينة الشبابية بالعريش بحضور قيادات محافظة شمال سيناء يتقدمهم اللواء سامح عيسى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

اليوم السابع -9 -2015

استهل الحفل بمسيرة جماعية للعرسان وعددهم ١٢٠ عريسا وعروسا على أنغام موسيقى التراث السيناوى.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بشمال سيناء، إن الحفل نظم برعاية محافظ الإقليم ويحظى بدعم المحافظة والجمعيات الخيرية .

اليوم السابع -9 -2015

من جانبها قالت حسناء الشريف مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء أنه تم خلال الحفل توزيع احتياجات العرسان من الأثاث إلى جانب تجهيزات منزلية .

وأوضح محمد التمساح أحد الشباب المتطوعين فى تنظيم الفعالية أن المستفيدين من ذوى الظروف الخاصة والأيتام وبدأت الفكرة بجهود الشباب من خلال المبادرات الشبابية التى تم دعمها من الجهاز التنفيذى للمحافظة.

وأضاف أنه تم تدبير أثاث كامل لكل عروسين لعش الزوجيه وقد قام فريق من المتطوعين بنقل الأثاث من القاهرة إلى العريش.

اليوم السابع -9 -2015
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