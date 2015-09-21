محافظ الدقهلية يحيل جميع العاملين بالإسعاف إلى التحقيق بعد زيارة مفاجئة

قام محافظ الدقهلية حسام الدين إمام يرافقه اللواء أحمد الإدكاوى – وكيل أول الوزارة السكرتير العام فى جولة مفاجئة لمركز السنبلاوين العديد من الشوارع، ولاحظ الكثير من الإشغالات بنطاق المركز ووجه المحافظ لمسئولى شرطة المرافق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات وتهيئة الشارع للمواطن.

وفى زيارة تفقدية لمخبز (حنفى أمين) استدعى مسئولى الأمن الصناعى للتأكد من توافر وسائل الصحة والسلامة المهنية وتحرير محضر فى حالة المخالفة الأولى وإذا تكررت المخالفة يتم الغلق خلال 48 ساعة إذا لم تتوافر شروط الصحة والسلامة المهنية وكذا غلق مطعم ( أبو شنب ) بمدينة السنبلاوين لوجود بعض المخالفات المتعلقة بالأمن الصناعي.

وانتقل المحافظ إلى محطة أتوبيس النقل العام بالسنبلاوين وأمر بغلق الكافيتيريا الخاصة بالمحطة لسوء حالة الأغذية والمشروبات موجها لرئيس المدينة بالتنسيق مع المدير المسئول للمتابعة المستمرة لأعمال النظافة حول المحطة.

وفى نادى السنبلاوين أمر بإنهاء التعاقد مع مسئول الكافيتيريا بالنادى مع إحالة جميع المسولين للشئون القانونية وكذا بعض العاملين بالنادى بعد مراجعته لدفاتر الحضور والانصراف.

وأثناء المرور بوحدة إسعاف السنبلاوين أحال جميع العاملين بالوحدة للشئون القانونية مع استدعاء مدير الوحدة ومدير إسعاف الدقهلية فضلا عن غلق محطة بنزين جاويش بمنطقة المعاهدة بالسنبلاوين.

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