سفر وعودة ألف و728 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

تشهد حركة السفر بين مصر وليبيا، عبر منفذ السلوم، تزايد أعداد المسافرين والعائدين فى الاتجاهين، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تتزايد حركة عودة الليبيين إلى بلادهم، وعودة المصريين من ليبيا لقضاء العيد مع ذويهم.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1121 إلى الجانب الليبى، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بينهم 280 مصريين و833 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 728 مصريا وليبيا، بينهم 503 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و180 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ ١٦ فبراير الماضى، عقب تعرض ٢١ مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 86 ألفا و776 مصريا.