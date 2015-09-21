بالصور .. افتتاح أكبر مول للشركة المصرية لتجارة الجملة في قنا‎

افتتح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا، مول الشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة الشئون بمدينة قنا، والذي يعد أكبر مول للشركة علي مستوى الصعيد والواقع علي مساحة 2500 متر، ومكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، ويضم كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والأدوات المنزلية والمنظفات وجميع الخضروات والفاكهة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، مما يعكس اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد.

وأكد وزير التموين أن الوزارة وأجهزتها قامت في الفترة الأخيرة بطرح 105 ألف طن من اللحوم السودانية علي مستوى الجمهورية لتباع للمستهلك بسعر 40 جنيه للكيلو، كما تم توفير كمية كبيرة من اللحوم المختلفة لتباع للمستهلك بسعر 57 جنية للكيلو، ويجرى حالياً التعاقد مع العديد من الجهات لاستيراد كميات كبيرة من اللحوم لتباع للمستهلك بسعر مخفض لمواجهة أرتفاع أسعار اللحوم .

وأضاف انه سيتم إطلاق مشروع “جمعيتي” بمحافظة قنا، لتوفير عدد من فرص العمل للشباب الراغب في افتتاح منافذ بيع للسلع الغذائية عن طريق التسهيلات الائتمانية للشباب وستقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة بتزويد مقرات المشروع بكافة السلع الغذائية ليقوم الشباب ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار المجمعات الاستهلاكية .

وتفقد الدكتور خالد حنفي و عبد الحميد الهجان الموقع المقترح لإنشاء مجمع تجاري كبير بقرية دندرة علي مساحة حوالي 16 فدان لجذب الاستثمارات ورجال الأعمال إلي محافظة قنا، كما سيساهم بشكل فعال في تنشيط التجارة الداخلية بالمحافظة وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء محافظة قنا .

واطمأن وزير التموين ومحافظ قنا علي جودة عينات من القمح الوارد لصوامع الترامسة ومطابقته للمواصفات القياسية، حيث تتكون الصوامع من 12 خلية لتخزين القمح بسعة تخزينية 60 ألف طن .

> كما تفقدوا مشروع إنشاء صوامع القمح بالمراشدة بمركز الوقف والتابع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتمويل من دولة الإمارات العربية الشقيقة ينفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتكون المشروع من 12 خلية لتخزين القمح بسعة تخزينية 60 ألف طن وهي من النوع المعدني ذات القاع المخروطي وتبلغ تكلفتها الإجمالية 105 مليون جنيه، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال الإنشاءات في فبراير القادم.

> كما تفقدا مشروع انشاء المنطقة اللوجستية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمنطقة هو بمدينة نجع حمادي والمقامة علي مساحة 50 فدان منها حوالي 5 أفدنة يقام عليها عدد من 3 هناجر مساحة الهنجر حوالي 7200 م2 بمساحة اجمالية 21600 م2 وبسعة تخزينية 18 الف طن قمح.

وأضاف وزير التموين أن الدولة تعطى اهتمام كبير بمشروع تحويل الشون الترابية إلي شون حديثة، حيث تبلغ عدد الشون الترابية 105 شونة لتخرين القمح علي مستوى الجمهورية والتابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، ويساهم المشروع بشكل فعال في المحافظة علي الغلال والسلع الغذائية من التلف من خلال إتباع احدث الأساليب العالمية في عملية تخزين الغلال المختلفة .

وأكد محافظ قنا أنه تم الإنتهاء من البنية التحتية للمشروع والهياكل المعدنية والأرضيات في الثلاثة أشهر الماضية، موضحًا أنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية وميناء علي مساحة 45 فدان المتبقية .

وأوضح الهجان أن السعة التخزينية الإجمالية لمحافظة قنا من القمح المخزن بالصوامع بلغت 208 ألف طن بالإضافة إلى السعة التخزينية لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي، مشيرًا انه يجري حالياً تخصيص قطعة أرض بقرية الجبيل بقرية دندرة التابعة لمدينة قنا لإنشاء مشروع صوامع جديدة بسعة تخزينية 90 ألف طن .